اليمن.. وزارة الصناعة بصنعاء تغلق محلا تجاريا باع ملابس أطفال عليها علم إسرائيل (صورة)

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء محلا تجاريا باع ملابس أطفال عليها علم إسرائيل.

وأكد وزير الصناعة والتجارة في صنعاء محمد شرف المطهر، عدم التساهل مع المتورطين باستيراد وتداول البضائع الإسرائيلية أو تلك التي تحمل شعارات إسرائيلية.

وعبر عن شكره لتفاعل المواطنين والابلاغ على تلك المخالفات، مشيرا إلى أن الرقابة المجتمعية لها دور فاعل في مساندة العمل الرقابي لمكاتب الصناعة والتجارة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.

من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة، أن الفرق الميدانية قامت بمصادرة عينات تلك البضائع ومن خلالها تم الوصول إلى مستورد تلك الكمية.

وأشار نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة محمد سودان، إلى أن الفرق الميدانية أغلقت محل التاجر الذي قام باستيراد تلك الكمية، مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته إلى الجهات المختصة.

ضبط ملابس عليها العلم الإسرائيلي في صنعاء #صحيفة_26سبتمبرhttps://t.co/cnibDhcNXz — صحيفة 26 سبتمبر (@26septnet1) October 12, 2022

المصدر: موقع "26 سبتمبر نت"