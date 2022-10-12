استهداف حقل للغاز شمالي العراق بالصواريخ

تعرض حقل غاز "كورمور" قضاء جمجمال في محافظة السليمانية شمالي العراق لقصف صاروخي يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته قناة "روداو" التلفزيونية.

وبحسب القناة، أطلق مجهولون ثمانية صواريخ من طراز "كاتيوشا" على الحقل في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الهجوم.

وتعرض الحقل عدة مرات لضربات صاروخية، فيما لم تحدد الجهات التي تقف خلف عمليات الاستهداف.

وتعمل في الحقل المستهدف شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين. والحقل محاط بثلاث دوائر حماية أمنية "الدائرة الأولى والثانية تحت مسؤولية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة من مسؤولية قوات البيشمركة".



وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي "كورمور" و"جمجمال" في الإقليم.

المصدر: وكالات