 
مباشر

الجزائر.. أوامر بالحجر ومنع البيع بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور

أخبار العالم العربي

الجزائر.. أوامر بالحجر ومنع البيع بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz02

أمرت السلطات في ولاية المدية الجزائرية بتنفيذ عدد من الإجراءات منها منع بيع الطيور، بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور في بلدية القلب الكبير.

إقرأ المزيد
نفوق 50 ألف دجاجة في عين فكرون بالجزائر بسبب إنفلوانزا الطيور
نفوق 50 ألف دجاجة في عين فكرون بالجزائر بسبب إنفلوانزا الطيور

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن بيان للبلدية الواقعة شرق ولاية المدية، أنه "تم تسجيل بؤرة لداء أنفلونزا الطيور في مستثمرة تربية الدجاج البيوض لبيض الاستهلاك بفرقة الكرامسية".

وأصدرت البلدية أمرا يقضي بالمنع الصارم لبيع الطيور الحية في الأسواق العمومية وغلق كل أسواق الدواجن مع وضع كل الدواجن المنزلية تحت الحجر في أماكن مغلقة.

 

المصدر: "الخبر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا