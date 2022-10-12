الجزائر.. أوامر بالحجر ومنع البيع بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور
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أمرت السلطات في ولاية المدية الجزائرية بتنفيذ عدد من الإجراءات منها منع بيع الطيور، بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور في بلدية القلب الكبير.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن بيان للبلدية الواقعة شرق ولاية المدية، أنه "تم تسجيل بؤرة لداء أنفلونزا الطيور في مستثمرة تربية الدجاج البيوض لبيض الاستهلاك بفرقة الكرامسية".
وأصدرت البلدية أمرا يقضي بالمنع الصارم لبيع الطيور الحية في الأسواق العمومية وغلق كل أسواق الدواجن مع وضع كل الدواجن المنزلية تحت الحجر في أماكن مغلقة.
المصدر: "الخبر"