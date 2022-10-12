مهدي المشاط: من يرفض حقوق الشعب اليمني هو من يعرقل تمديد الهدنة

صرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مهدي المشاط، بأن من يرفض حقوق الشعب اليمني، هو من يعرقل تمديد الهدنة.

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وحث المشاط خلال لقاءه مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية نائب بعثة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، ونائب مدير العمليات مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيويورك طارق تلاحمة، على رفض كل الإجراءات غير الإنسانية التي تمارس بحق الشعب اليمني.

وأكد أنه لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني، لافتا إلى أن من يرفض حقوق الشعب اليمني، هو من يرفض الهدنة.

وأوضح المشاط أن الشعب اليمني هو المتضرر الأول من استمرار الحصار، مجددا التأكيد على موقف صنعاء المتمسك بالسلام العادل والمشرف.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مسؤول شؤون اليمن في قسم العمليات والمناصرة التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ألكساندرا جاكسون، مناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني للعام الثامن على التوالي.

كما تطرق اللقاء إلى العراقيل لإفشال مساعي تمديد الهدنة وتوسيعها لحرمان الشعب اليمني من الحصول على مرتباتهم ورفع الحصار عنهم برا وبحرا وجوا والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها كل قوانين العالم.

المصدر: "سبأ"