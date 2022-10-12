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لجنة الأسرى التابعة للحوثيين تعلن عن زيارات متبادلة بين الرياض وصنعاء

أخبار العالم العربي

لجنة الأسرى التابعة للحوثيين تعلن عن زيارات متبادلة بين الرياض وصنعاء
Gettyimages.ru
ضمن آلية التحقق من الكشوفات.. وفد سعودي يصل إلى صنعاء وآخر حوثي حل بالمملكة للتحقق من أسماء الأسرى
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كشفت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في صنعاء عن زيارات متبادلة بين وفود يمنية وسعودية تتعلق بملف الأسرى.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين باليمن في تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، إن وفدا سعوديا وصل إلى صنعاء وآخر توجه إلى السعودية للتحقق من أسماء الأسرى.

وذكر في التغريدة أنه "ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة عمٌان الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء للتحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع".

وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين أنه "لا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر".

المصدر: RT

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