لجنة الأسرى التابعة للحوثيين تعلن عن زيارات متبادلة بين الرياض وصنعاء

كشفت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في صنعاء عن زيارات متبادلة بين وفود يمنية وسعودية تتعلق بملف الأسرى.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين باليمن في تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، إن وفدا سعوديا وصل إلى صنعاء وآخر توجه إلى السعودية للتحقق من أسماء الأسرى.

وذكر في التغريدة أنه "ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة عمٌان الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء للتحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع".

وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين أنه "لا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر".

ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى الى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي الى صنعاء للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع ولا علاقة للموضوع باي نقاش او حوار سياسي آخر. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) October 12, 2022

المصدر: RT