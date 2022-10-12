وزير الخارجية السعودي: أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي بالمنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريحات صحفية لقناتي "العربية" و"الحدث" يوم الأربعاء، أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق.

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وبخصوص الملف اليمني، أكد الوزير أن المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.

وبشأن قرار أوبك بلس تخفيض انتاج النفط، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".

وأضاف: "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".

وتابع قائلا: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".

كما أشار في حديثه إلى أن "علاقة المملكة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية