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السعودية.. ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف عن جنسيات 80 متورطا بالعملية (فيديو)

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السعودية.. ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف عن جنسيات 80 متورطا بالعملية (فيديو)
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أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كمية ضخمة من المخدرات، لافتة إلى القبض على 80 متهما والكشف عن جنسياتهم.

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وأفاد المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بأن "دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب 3 أطنان و309 كيلوغرامات من نبات القات المخدر، و772 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و206340 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي".

وأوضح المتحدث أنه "تم القبض على المهربين، وعددهم 80 متهما، منهم 15 مواطنا ومقيما من الجنسية اليمنية، و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 44 من الجنسية اليمنية، و13 من الجنسية الإثيوبية، و7 من الجنسية الإريترية"، مشيرا إلى أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص".

المصدر: "عكاظ" + RT

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