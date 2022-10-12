الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل

قالت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية إن "التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول لميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية".

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وفي تصريح لوكالة الأنباء "سبأ"، أشار الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل إلى أن "تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "برنسيس خديجة"، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة"، موضحا أنه "باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين، وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة".

وحمل المتوكل التحالف والأمم المتحدة "المسؤولية الكاملة إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار".

المصدر: "سبأ"