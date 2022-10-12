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وزير الطاقة اللبناني: النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتب عليه أي عقوبات

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وزير الطاقة اللبناني: النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتب عليه أي عقوبات
AFP
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قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتب عليه أي عقوبات، كاشفا "أننا حصلنا على تطمينات بالسير به".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال فياض: "النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتب عليه أي عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به"، معلنا "أننا في طور صياغة اتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يعد التفاصيل".

وعن اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل، قال: "الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع "توتال" والشركاء الدوليين والمهتمين بقطاع الغاز".

المصدر: RT

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