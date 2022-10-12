جدل في مصر بعد إعلان السعودية عمرة مخصصة للمصريين بأسعار مخفضة

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان السعودية إتاحة العمرة للمصريين بمبلغ 4 آلاف جنيه للفرد.

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وأعلن توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، ترحيب المملكة بكافة معتمري وزوار العالم خصوصا المعتمرين المصريين.

وأشار الوزير السعودي خلال زيارته للقاهرة، إلى إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وأوضح الربيعة، أن الراغب في العمرة من مصر يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل لـ4400 جنيه فقط رسوم من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، ويمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير الحج والعمرة السعودي لمصر، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار تقديم التسهيلات التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج لاداء مناسك الحج والعمرة من جميع دول العالم.

المصدر: مصراوي