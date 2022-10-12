الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وتنتهك سيادته

أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن التقرير نصف السنوي السادس والثلاثين للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، أكد أن إسرائيل تواصل احتلال أجزاء من أراضي لبنان وتنتهك سيادته.

والتقرير الذي أرسل إلى ​مجلس الأمن​ بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ​1559​، يقدم مراجعة وتقييما لتنفيذ القرار منذ صدور التقرير السابق حول الموضوع في 22 أبريل 2022، ويغطي التطورات حتى 23 سبتمبر 2022.

وأكد التقرير أن "​إسرائيل​ واصلت احتلالها الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة شمال الخط الأزرق، في انتهاك لسيادة ​لبنان​ والقرارين 1559 و​1701​"، مبينا أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الطائرات بدون طيار والطائرات الثابتة الجناحين، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، التابعة للجيش الإسرائيلي، بالتحليق فوق لبنان، في انتهاك للسيادة الإقليمية اللبنانية والقرارين 1559 و1701".

وأثنى التقرير على السلطات اللبنانية، لـ"إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفي ظل ظروف صعبة"، مشيرا إلى أن "الانتخابات مكنت اللبنانيين من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليه وأظهرت الاستقلال السياسي للدولة اللبنانية".

كما دعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى "العمل معا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتشكيل حكومة من دون تأخير، لقيادة وتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني"، مؤكدا أنه "من المهم بنفس القدر، أن يتم انتخاب رئيس جديد وفقا للإطار الزمني الدستوري، إذ لا تستطيع الدولة، في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها، أن تتحمل الفراغ في مراكز الحكم التنفيذية".

المصدر: "النشرة"