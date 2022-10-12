موريتانيا توقع عقد رخصة تنقيب وتقاسم إنتاج لحقل غاز "بير الله"

أعلنت شركة "بريتيش بتروليوم"، توقيع عقد التنقيب وتشارك الإنتاج لحقل "بير الله" الغازي المكتشف في موريتانيا.

وقالت الشركة إن "هذه الرخصة تغطي منطقة كانت مدرجة ضمن رخصة تنقيب المنطقة C8"، مشيرة إلى أن الأمر "سيمكن جميع الأطراف من مواصلة العمل على أنجح السبل التقنية والتجارية لهذا الحقل".

وقال النائب رئيس "بريتش بتروليوم" المكلف بموريتانيا والسنغال إيميل إسماعيلوف، إن حقل "بير الله" يعتبر فرصة نمو في غاية الأهمية لشركة BP في موريتانيا، لافتا إلى أن "خطوط التحول في مجال الطاقة في موريتانيا تتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية شركة BP، مما يوفر فرص مهمة لبناء شراكة طويلة الأمد لدعم التزام الدولة بتنويع الطاقة وخفض الكربون بما في ذلك تطوير موارد الغاز في البلد".

يذكر أن شركة "بريتش بيتروليوم" العالمية، تتولى تطوير حقل السلحفاة الكبير آحميم للغاز الطبيعي، المشترك بين موريتانيا والسنغال، وهو الحقل الذي تصل احتياطاته إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

المصدر: "صحراء ميديا"