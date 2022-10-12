بعد ما قاله بايدن.. مغردون يعيدون نشر تصريح لبن سلمان حول أهمية السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تناول فيها أهمية السعودية بالنسبة لأمريكا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة إنتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".

وعقب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك".

أعلن #البيت_الأبيض اليوم عن نيته إعادة تقييم العلاقة مع #السعودية ..

نستحضر هنا حديث الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله الذي أوضح أن الولايات المتحدة لم تكن بهذه القوة العالمية لولا شراكتها مع المملكة كما أكّد على أن المملكة لديها خيارات واسعة في العالم وشراكات إستراتيجية مختلفة 🇸🇦 pic.twitter.com/g0E7JWCS1T — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) October 11, 2022

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلته مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة "أوبك بلس" الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

المصدر: RT