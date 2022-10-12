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بعد ما قاله بايدن.. مغردون يعيدون نشر تصريح لبن سلمان حول أهمية السعودية

أخبار العالم العربي

بعد ما قاله بايدن.. مغردون يعيدون نشر تصريح لبن سلمان حول أهمية السعودية
AFP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تناول فيها أهمية السعودية بالنسبة لأمريكا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة إنتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".

وعقب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلته مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة "أوبك بلس" الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

المصدر: RT

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