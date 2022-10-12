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لقاء بوتين وبن زايد يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

لقاء بوتين وبن زايد يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
AFP
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور روسيا.

وأبرز النشطاء كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده الـ70.

وقال أحد المغردين إن "كلمة شكرا التي قالها بوتين بالعربية، رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى إلى قائد عظيم".

وكتب آخر: "بوتين يرد ع محمد بن زايد بكلمة شكرا بالعربية العلاقات العربية الروسية علاقة متينة ولها امد طويل وبصراحه تامه روسيا دوله تحترم كافة المواثيق والعهود وتعامل المجتمع بمصداقية وبدون أي تحيز...".

وكان بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق به منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، مضيفا أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".

من جهته قال بوتين إنه "على مدى 50 عاما من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

المصدر: RT

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