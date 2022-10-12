لقاء بوتين وبن زايد يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور روسيا.

وأبرز النشطاء كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده الـ70.

وقال أحد المغردين إن "كلمة شكرا التي قالها بوتين بالعربية، رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى إلى قائد عظيم".

زيارة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا ولقائه بوتين في هذا التوقيت الفارق للعالم كله، عنوان لقائد شجاع مهموم بالأمن والسلام على مستوى العالم أجمع .. "شكرا" التي قالها بوتين بالعربية، رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى إلى قائد عظيم pic.twitter.com/5vQKNSMhRD — محمد البادع (@mAlbade3) October 11, 2022

وكتب آخر: "بوتين يرد ع محمد بن زايد بكلمة شكرا بالعربية العلاقات العربية الروسية علاقة متينة ولها امد طويل وبصراحه تامه روسيا دوله تحترم كافة المواثيق والعهود وتعامل المجتمع بمصداقية وبدون أي تحيز...".

بوتين يرد ع محمد بن زايد بكلمة شكراً بالعربية العلاقات العربيه الروسيه علاقه متينه ولها امد طويل وبصراحه تامه روسيا دوله تحترم كافه المواثيق والعهود وتعامل المجتمع بمصداقيه وبدون اي تحيز اعتقد ان القصير

بوتين سوف يحقق للبشريه الامن والاستقرار والازدهار في كافة ربوع العالم pic.twitter.com/IEqDyNvp8P — القيل /عبد الله المسني (@HNUwpIrkwBCbB9o) October 11, 2022

وكان بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق به منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، مضيفا أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".

من جهته قال بوتين إنه "على مدى 50 عاما من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

المصدر: RT