عن عمر ناهز 101.. الكويت تفقد خبيرها الاقتصادي الكبير ومهندس تحولها من "الروبية" الهندية إلى الدينار

عن عمر ناهز 101 توفي يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، الخبير الاقتصادي الكويتي فخري شهاب، مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار.

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ولد فقيد الكويت وصاحب الفضل في ظهور عملتها الخاصة، في مدينة البصرة، وكان أتم عمر 101 في فبراير الماضي.

وكان شهاب حصل على الجنسية الكويتية في عام 1959 "على علاقة قوية مع جابر الأحمد أمير الكويت الذي احتضنه ودعمه في مسيرته حتى تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية"، وامتدت علاقتهما الوثيقة " منذ أواخر الخمسينيات وبقيت حتى رحيل" الأمير.

غادر شهاب العراق إلى مصر في عام 1945 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون، وهناك تحول إلى الاقتصاد وبرع فيه، وحصل في لندن من جامعة أوكسفورد على شهادة الدكتوراه في هذا المجال.

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وتذكر وسائل إعلام كويتية أن الراحل كان "عمل في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ثم مستشارا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشارا اقتصاديا للحكومة الكويتية، وعضواً في مجلس النقد، ومستشاراً لحكومة بنما، ومستشاراً لشركة (متسوي) اليابانية في طوكيو ولندن، وكان حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي اقتصاديا".

وتفيد سيرة هذا الخبير الاقتصادي الكويتي البارز بأنه كان يتقن اللغة الفرنسية، وقد كتب الكثير من البحوث في المجال الاقتصادي والفكري، كما كتب مجموعة من الأشعار الصوفية.

المصدر: الجريدة