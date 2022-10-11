الإمارات ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحبت الإمارات بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، وثمّنت جهود الوساطة الحثيثة بين البلدين التي بذلتها الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وأعربت عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على هذا الاتفاق والجهود التي مكنت تحقيقه مؤكدة أنه خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وأكدت الوزارة أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.

المصدر: وام