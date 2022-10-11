جنبلاط: جرى الترسيم وفق الدبلوماسية المدعومة بالطائرات المسيّرات

علق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط، على انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب جنبلاط: "أما وقد جرى الترسيم دون مشاكل ودون حرب ووفق الدبلوماسية التي أوصيت بها المدعومة بالمسيرات، يبقى الأهم إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعيدا عن أي وصاية سياسية محلية وبعيدا عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة، وإلا أفضل على هذه الثروة أن تبقى حيث هي".

اما وقد جرى الترسيم دون مشاكل ودون حرب ووفق الدبلوماسية التي اوصيت بها المدعومة بالمسًيرات يبقى الاهم انشاء الشركة الوطنية للنفط بعيدا عن اي وصاية سياسية محلية وبعيدا عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة .والا افضل على هذه الثروة ان تبقى حيث هي #النفطpic.twitter.com/LoDYCbbAGe — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 11, 2022

وفي يوليو الماضي أعلن "حزب الله" اللبناني إطلاق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل عند حقل كاريش "للقيام بمهام استطلاعية"، مؤكدا أن "‏المهمة المطلوبة أنجزت ووصلت الرسالة".

في حين قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل.

المصدر: RT