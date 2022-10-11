"الغارديان": مهندس بريطاني محتجز في العراق مهدد بتسليمه لقطر

يقبع مهندس بريطاني بالسجن في العراق ويواجه احتمال تسليمه إلى قطر بسبب عدم سداد قرض مالي صغير.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن ال قضية تسلط الضوء على "المخاطر" التي تواجه المسافرين إلى الدولة الخليجية لحضور كأس العالم.

وألقي القبض على براين غليندينينغ (43 عاما) الذي تم التعاقد معه للعمل في مصفاة تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" في العراق بناء على "نشرة حمراء" من الإنتربول في مطار بغداد في 12 سبتمبر، وهو في زنزانة للشرطة منذ أن كان ينتظر جلسة استماع لتسليمه.

ولم تقدم الحكومة القطرية بعد طلبها للتسليم، لكن تم إبلاغ غليندينينغ عند القبض عليه بأن قطر أصدرت إشعارا من الإنتربول بشأن مدفوعات فائتة، وقال أفراد أسرته إنه قرض بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني حصل عليه في عام 2018 عندما كان يعمل في البلاد.

وقالت كيمبرلي (39 عاما) زوجة غليندينينغ وهي أخصائية تجميل، إن زوجها كافح من أجل سداد كامل المدفوعات بعد مرضه في عيد الميلاد هذا العام، وفقدانه وظيفته في اسكتلندا، لكن الأقساط الشهرية لا تزال تدفع لبنك قطر الوطني الذي كان على اتصال منتظم به.

British engineer in Iraqi jail faces extradition to Qatar over bank loan - Brian Glendinning’s case highlights peril for football fans travelling to the World Cup this year, experts warn https://t.co/OA2aiQ0uTV — CON (@counterOlympics) October 9, 2022

وقالت رادها ستيرلينغ مؤسسة "منظمة آيبكس" وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى إصلاح الإنتربول وعملية التسليم، إن استخدام النشرة الحمراء بشأن مثل هذه القضية البسيطة يجب أن يؤخذ على أنه تحذير لمشجعي كرة القدم المسافرين إلى كأس العالم، الذي يبدأ في قطر في 20 نوفمبر.

وأضافت ستيرلينغ أن قطر لديها تاريخ في إساءة استخدام نظام الإنتربول، الذي غالبا ما يجبر من خلاله أقارب المستهدفين على دفع مبالغ تزيد عن تلك المستحقة لتجنب أن يواجه أحباؤهم أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

وأفادت ستيرلنغ: "سنبذل كل جهد دبلوماسي وقانوني لإنقاذ بريان من التسليم".

وقد يواجه المتهم وهو أب لثلاثة أطفال من إدنبرة، عقوبة السجن لفترات طويلة في بغداد لأن السلطات العراقية لا تطبق القاعدة العامة التي تنص على أن طلب التسليم يجب أن يقدم في غضون 45 يوما من الاعتقال، وفقا للصحيفة.

Brian Glendinning from Kincardine in Fife was arrested when he arrived in the Middle East country last month with his case being taken on by human rights groupshttps://t.co/bNx6B3zny1 — Scottish Express (@ScotExpress) October 10, 2022

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية