الأردن.. توقيف 4 أشخاص حرضوا على الكراهية بملاعب كرة القدم عبر منشورات على مواقع التواصل

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على 4 أشخاص حرضوا على الكراهية بملاعب كرة القدم عبر منشورات روجوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ما زالت مستمرة برصد ومتابعة كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشكل خرقا للقانون وتحريضا على السلم المجتمعي ودعوة للعنف قبيل مباراة لكرة القدم تلعب بعد أيام.

وأكد أنه جرى توقيف شخصين آخرين قاما ببث منشورات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم وسيتم اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والادارية بحقهما.

توقيف شخصين آخرين حرَّضا عبر منشورات لهما على الكراهية بملاعب كرة القدم



للتفاصيل || https://t.co/MWnAaNJjrn#الأردن#الأمن_العامpic.twitter.com/9aC4CGoAyp — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 10, 2022

وفي التاسع من أكتوبر، أفادت مديرية الأمن العام بأن قوة أمنية قامت بتوقيف شخصين قاما ببث منشورات وفيديوهات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم.

الأمن العام : توقيف شخصين حرضا على الكراهية والعنف في ملاعب كرة القدم



للتفاصيل || https://t.co/3pX3ZZz0DU#الأمن_العام#الأردنpic.twitter.com/hafdYeb8lw — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 9, 2022

وصرح الناطق باسم المديرية بأن وحدة الجرائم الإلكترونية مستمرة بمراقبة كل ما ينشر بهذا الخصوص، من أي جهة كانت، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات والصفحات التي تبث مثل هذا الخطاب، وإغلاقها، وملاحقة القائمين عليها وفقا لأحكام القانون.

وشدد على عدم التهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، مهيبا بالجميع نبذ مثل هذه السلوكيات الدخيلة على الأردن، ولا تمت للأخلاق والعادات بصلة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية