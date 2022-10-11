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ادعى وفاة زوجته.. الأمن الأردني يلقي القبض على أب صور ابنته بمقبرة لحصد المشاهدات (فيديو)

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ادعى وفاة زوجته.. الأمن الأردني يلقي القبض على أب صور ابنته بمقبرة لحصد المشاهدات (فيديو)
Gettyimages.ru
الأمن الأردني - أرشيف -
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ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على أب صوّر ابنته الطفلة في مقبرة وهي تبكي، ونشر فيديوهات لها بهدف حصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه جرى يوم الاثنين رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها.

وأكد الناطق أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وألقي القبض على والدها بعد أن تبين أن الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة.

واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه

وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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