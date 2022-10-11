ادعى وفاة زوجته.. الأمن الأردني يلقي القبض على أب صور ابنته بمقبرة لحصد المشاهدات (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على أب صوّر ابنته الطفلة في مقبرة وهي تبكي، ونشر فيديوهات لها بهدف حصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه جرى يوم الاثنين رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها.

وأكد الناطق أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وألقي القبض على والدها بعد أن تبين أن الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة.

واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه

وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلا.

إلقاء القبض على والد طفلة قام بتصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي



للتفاصيل || https://t.co/KOoOVhE7rZ#الأردن#الأمن_العامpic.twitter.com/8AJX3yJxNy — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 11, 2022

استغل طفلته وادعى وفاة زوجته لتسول المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي



إحالة أب أردني إلى القضاء بعدما فبرك فيديو لطفلته بقرب مقبرة لحصد التعاطف والمشاهدات على المنصات الرقمية#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/KDVzhWoyGj — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 11, 2022

المصدر: وسائل إعلام أردنية