مولدوفا تعلق على موقفها من الحرب في أوكرانيا وتوقع 3 مذكرات مع مصر

أعلن وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو، خلال زيارته إلى مصر أن مولدوفا يجب ألا تكون جزءا من الحرب في أوكرانيا.

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وأوضح الوزير نيكو بوبيسكو، أن بلاده تعاني من مشكلة في إمدادات الطاقة والغاز، مشيرا إلى أن تدمير محطات الكهرباء في أوكرانيا كانت له تداعيات سلبية على مولودفا التي كانت تستورد فائض الكهرباء من أوكرانيا التي توقفت عن توريد الكهرباء لمولدوفا.

ولفت إلى أن قصف محطات الكهرباء في أوكرانيا سيجعلها عاجزة عن الاستمرار في إمداد الكهرباء لمولدوفا، مشيرا إلى أن بلاده ربطت خطوطها مع شبكة الكهرباء الأوروبية ورغم تحسن الأمر لكن الموقف بات معقدا، وقد تكون هناك توقفات وأزمات متلاحقة في الكهرباء.

وأوضح أن بلاده لديها خط غاز مع دولة رومانيا يسمح لها بالتزود من الغاز، مؤكدا أن بلاده تعتمد بالأساس على الغاز الروسي وتمتلك بنية تحتية في هذا القطاع، مؤكدا أن بلاده لديها مؤشرات لتأمين الإمدادات الخاصة لمولدوفا خلال الأشهر المقبلة لكنها ستكون مكلفة وبسعر أعلى.

ووقع وزيرا خارجية مصر ومولدوفا 3 مذكرات تفاهم لتأسيس آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية فى البلدين، واتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

المصدر: RT