موراشكو يتحدث عن خطط للتعاون بين روسيا وسوريا في مجال الرعاية الصحية

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن روسيا وسوريا تخططان لتطوير التعاون في مجال السلامة والأمان والوقاية من الأمراض المعدية.

وذكر الوزير، أن هذا التعاون سيتضمن دراسة مسببات الأمراض الجديدة ومراقبة تنوع فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الروسي، في حديث خلال المؤتمر الصحي الدولي الروسي السوري الأول: "نحن نخطط للتعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك البحث عن مسببات الأمراض الجديدة، ومراقبة تنوع كوفيد-19 وفي العديد من المجالات الأخرى" .

بالإضافة إلى ذلك، تم في إطار المؤتمر، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سيتشينوف الطبية بموسكو وجامعة دمشق.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أن 12 شخصا من المختصين السوريين سيقدمون في المستقبل القريب، إلى روسيا للتدريب ولتبادل المعرفة.

المصدر: نوفوستي