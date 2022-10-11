بوتين: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+" وتحركاتنا ليس موجهة ضد أي طرف آخر

أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط مع "أوبك+" من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.

جاء ذلك في مستهل المباحثات التي عقدها بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الثلاثاء.

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يتبع..

في وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".