زيادة عدد المنح المجانية للسوريين في الجامعات الروسية

قال بيوتر كوتشرينكو نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، إن المزيد والمزيد من الطلاب من سوريا، يتجهون للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا الروسية.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن عدد المقاعد المجانية المخصصة لهم في روسيا ارتفع في عام 2022 إلى 759.

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وأضاف كوتشرينكو، في المؤتمر الصحي الدولي الروسي السوري الأول: "عدد الطلاب القادمين من سوريا إلى روسيا الاتحادية آخذ في الازدياد. في عام 2022 ارتفع عدد المقاعد المجانية في الجامعات الروسية المخصصة لهم من 513 إلى 759".

وأشار إلى أنه في إطار برنامج دعم وتطوير اللغة الروسية يعمل المعهد الحكومي للغة الروسية في سوريا بنشاط، ويتم إنجاز برنامج تدريب معلمي اللغة الروسية.

وقال: "على قاعدة مركز جامعة ستانكين البعث، يجري تنفيذ مشروع مسابقات أولمبياد لتلاميذ المدارس السورية، الذي يظهر مستويات عالية جدا في تحضير هؤلاء التلاميذ ورغبتهم في التطور والابتكار".

المصدر: نوفوستي