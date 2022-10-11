لبنان.. اجتماع للجنة مكافحة الأوبئة بعد ارتفاع الإصابات بالكوليرا

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الأوبئة، بعد ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بمرض الكوليرا إلى 18.

ويحضر الاجتماع الذي يعقد في السراي الحكومي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير الصحة العامة فراس الأبيض، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

هذا وحذر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفيسور رائف رضا، من "أننا أمام وضع خطر مع اكتشاف حالات الكوليرا واليرقان في لبنان"، مشددا على أن "تلوث المياه هو السبب الأساسي لتفشي هذه الحالات".

وأكد ان "أرقام الإصابات ستكون مضاعفة في الأيام المقبلة نتيجة عدم تشخيص الحالات واستمرار تنقل أشخاص مصابين بالعدوى ولكن من دون عوارض ظاهرة عليهم"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأشخاص لديهم حموضة قوية في الامعاء تقتل الجرثومة ولكنهم ينقلون العدوى من خلال البراز".

يذكر ان لبنان لم يشهد حالات كوليرا منذ العام 1993 أي منذ نحو 30 عاما.

المصدر: "ليبانون 24"