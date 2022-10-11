قرقاش: زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا "مجدولة مسبقا"، مؤكدا أنها تأتي ضمن "خياراتنا السيادية المستقلة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إن زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا "مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة"، مضيفا: "ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".

زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا مجدولة مسبقاً في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة، ورغم ذلك فأن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 11, 2022

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت يوم أمس الاثنين، أن زيارة الرئيس إلى روسيا تأتي بإطار تعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتحقيق تسوية فاعلة لأزمة أوكرانيا.

المصدر: RT