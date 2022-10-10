تونس.. "الدستوري الحرّ" يحذر الغنوشي من التكلم باسم نوابه

حذر الحزب الدستوري الحر في تونس زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من التكلم باسم نواب الحزب.

وأفاد الحزب يوم الاثنين في بيان بأن عبير موسي رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالمجلس المنحل، وجهت مساء اليوم محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لراشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلّم باسم نواب الحزب في أي موقع كان.

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وأضاف البيان أن عبير موسي أشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات أو تحركات في حق البرلمان يعتبر "تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبّع الجزائي".

وأشار أيضا إلى أن "ملف العنف ضد رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبت فيه وفي كل ما تبعه إلى اليوم من اعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها".

وحمّل الدستوري الحر من أسماه بـ "الحاكم بأمره" في إشارة للرئيس قيس سعيد، المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، وفق تعبيره، مطالبا باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء "الخزعبلات" التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة.

وأهاب الدستوري الحر بالشعب التونسي للتحرك السلمي المنظم لوضع حد للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن، وفق ما ورد في بيان الحزب.

المصدر: وسائل إعلام تونسية