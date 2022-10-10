بعد الضجة التي أحدثها الحفل بمسجد في مصر.. تعرف على حكم الإنشاد داخل المسجد بالطبل (فيديو)

نشر موقع "مصراوي" مقالا عام 2019، شرحت من خلاله دار الإفتاء المصرية حكم الإنشاد داخل المسجد بالطبل.

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال: "هل الإنشاد داخل المسجد بالطبل حلال أم حرام؟".

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وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذه مسألة تنظيمية فلا يمكن القول بحرمة ذلك بشكل عام ولا جوازه بشكل عام والضابط في ذلك هو احترام المكان.

وأكد وسام أمين عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" أن ذلك يجب أن يتوافق مع اللوائح التنظيمية الإدارية داخل المسجد، وألا يشوش على الصلاة داخل المسجد ولا يتعارض مع أوقاتها فيشوش على المصلين عبادتهم وصلاتهم.

والأمر الآخر الذي نبه له هو أن يكون الإنشاد والطبل في سياق كلام حسن مثل مديح النبي محمد.

وأوضح ذلك استنادا على ما ورد في السنة النبوية الشريفة حيث أذن بذلك النبي محمد، حين جاءته امرأة وكان قد عاد من إحدى سفرياته وقالت: يا رسول الله إني كنت قد نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، وكان معروفا أن النبي يستقبل الناس ويجيبهم في مسجده وأيضا كان بيته في داخل مسجده، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة: إن كنت نذرت فافعلي.

المصدر: موقع "مصراوي"