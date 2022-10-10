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حفل في مسجد السلطان أبو العلا يثير ضجة في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

حفل في مسجد السلطان أبو العلا يثير ضجة في مصر (فيديو)
RT
حفل داخل مسجد السلطان أبو العلا يثير ضجة في مصر
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أثار إحياء حفل في مسجد السلطان أبو العلا بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، جدلا وضجة كبيرين في مصر.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ"الصادم"، وثق لقطات من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد السلطان أبو العلا بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور المنشد مصطفى عاطف.

وأظهر مقطع الفيديو احتفالا بالطبول والتنورة داخل المسجد، وسط جموع من الحاضرين.

ولاقى الاحتفال رفضا واسعا من الكثيرين، باعتبار أن ذلك فيه انتهاك لحرمة المسجد.

وكشف مصدر بوزارة الأوقاف المصرية العقوبة المنتظر توقيعها على إمام المسجد الشيخ عمرو سيد النجار وجميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة، بعد إحالتهم إلى لجنة الانضباط والقيم بالوزارة.

وأوضح المصدر أن العقوبة تتراوح بين الفصل من الوظيفة، وحسومات مالية من الأجور.

المصدر: RT + موقع "القاهرة 24" المصري

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