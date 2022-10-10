الخارجية الإماراتية تصدر بيانا عن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا الثلاثاء

أكدت الإمارات أن زيارة رئيسها الشيخ محمد بن زايد المقررة إلى روسيا الثلاثاء، تأتي بإطار تعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتحقيق تسوية فاعلة لأزمة أوكرانيا.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية الإماراتية إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقررة إلى روسيا غدا، تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة".

وأوضحت أن "المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين".

وشددت على "استعداد الإمارات التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مؤكدة "موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي".

المصدر: "وام"