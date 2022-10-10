 
مباشر

وزيرة الصناعة التونسية تنفي نفاد مخزون البلاد من المحروقات

أخبار العالم العربي

وزيرة الصناعة التونسية تنفي نفاد مخزون البلاد من المحروقات
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tygm

نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، ما يشاع حول نفاد مخزون البلاد من المحروقات خلال 15 يوما، وأكدت أن كل ما يقال بهذا الصدد غير صحيح.

وقالت القنجي إن إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة هي أن تكون الأولوية للأمن في الطاقة والغذاء.

وأكدت أنه يتم رصد الإعتمادات الكافية  لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا، اذ يشترط المزودون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل تنزيل أي شحنة جديدة.

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا