 
مباشر

السودان.. البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية

أخبار العالم العربي

السودان.. البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية
Gettyimages.ru
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tygj

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام بواجباتها للحفاظ على وحدة وأمن البلاد.

إقرأ المزيد
السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان
السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

وقال البرهان في كلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية".

ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان.

وأكد في السياق دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا