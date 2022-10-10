السودان.. البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام بواجباتها للحفاظ على وحدة وأمن البلاد.

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وقال البرهان في كلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية".

ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان.

وأكد في السياق دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية