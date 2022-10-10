لبنان.. ضبط معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات في بريتال

أعلن الجيش اللبناني توقيف مطلوبين ‏في بلدة بريتال بعملية تخللها تبادل لإطلاق النار، حيث تم ضبط معمل للكبتاغون، ومعدات لتصنيع المخدرات.

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وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 10 أكتوبر 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار".



وأضاف البيان: "أوقف المواطنون "ع.ط."، و"ل.ط"، و"إ.ط"، و"ج.ع"، كما قتل المواطن "م.ط" أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات".



وأعلن الجيش عن ضبط معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة، لافتا إلى أنه تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"