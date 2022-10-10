وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص الجنود الإسرائيليين خلال مداهمتهم مخيم جنين مؤخرا.

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ولقي محمود سمودي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في البطن يوم السبت الماضي خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين، حيث دخل الجنود المخيم وحاصروا منزلا، فيما سمع في مقطع فيديو متداول دوي تبادل إطلاق نار.

وأوضح مسؤولو صحة فلسطينيون يومها أن مراهقين، عمرهما 16 و18 عاما، قتلا، وأصيب أكثر من 10 آخرين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تشن حملات اعتقال ليلية في أنحاء الضفة الغربية منذ وقعت مجموعة هجمات ضد إسرائيليين وقتلت 19 شخصا، إذ قتلت النيران الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني خلال تلك الفترة، ما يجعله العام الأكثر دموية في الأراضي المحتلة منذ 2015، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"