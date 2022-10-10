العراق.. وفد ائتلاف إدارة الدولة يبحث مع بارزاني اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة

بحث وفد ائتلاف إدارة الدولة في العراق يوم الاثنين، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي أن "بارزاني، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد شياع السوداني".

وأضاف أنه تمّت مناقشة الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية