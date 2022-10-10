"حزب الله": سنهزم إسرائيل بكل معركة

قال نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، "هزمنا إسرائيل، وسنهزمها بكل معركة ما دام بيننا مقاومون ومقاومات من أبناء الحزب والجهاد، وأبناء المرشد الإيراني علي خامنئي".

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وأضاف نعيم قاسم: "المقاومة هي أكبر دليل على أنّ نصر الله للمؤمنين يتحقق بثباتهم وجهادهم رغم قلة عددهم لأنهم اصحاب الحق..هزمنا إسرائيل، وفي كل معركة سنهزمها إن شاء الله ما دام بيننا مثل هؤلاء المقاومين والمقاومات من أبناء حزب الله وأبناء الجهاد وأبناء السيد الخامنئي".

وتابع قاسم: "يحارون كيف يواجهوننا ليسقطوا مشروعية حضورنا، ولكننا نواجههم بالأدلة والمنطق، فيعجزون، ويقولون لنا: لا نريد سلاحا بيننا لأن السلاح محصور بالجيش اللبناني".

وأكمل: "نقول لهم..نحن نؤمن أيضا بأن السلاح للدفاع عن الأرض يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني وهو الذي يدافع عن الأرض..ولكن إذا منعوا الجيش اللبناني من أن يتسلح..قولوا لنا..إذا كانت قدرة هذا الجيش محدودة في عملية المواجهة، ألا يجب على المواطنين في هذه الدولة أن يساندو جيشهم لتحرير أرضهم وللدفاع عن وطنهم؟ يحارون جوابا ويقولون بلا، لكن يجب أن يمر الأمر بطريق غير الذي تقومون به".

وتساءل نائب أمين عام "حزب الله" قائلا: "ألا تعلمون أنّه ممنوع قتال إسرائيل؟ ألا تعلمون أن الاسلحة يفترض أن تصل بطريقة محدودة جدا لا تمكن لا من إسقاط طائرة ولا الوصول إلى العمق الفلسطيني المحتل ولا لسلاح يستطيع أن يغير المعادلة؟ هم يحارون جوابا ونحن لن ننتظر جوابهم".

وأردف نعيم قاسم: "نحن نعلم إذا الساحة قد فرغت من مقاومة إسرائيل فالبديل أن تقتلنا إسرائيل في كل يوم، والبديل أن تحتل إسرائيل أرضنا، والبديل أن تتخذ من جنوبنا مستوطنات، والبديل أن تفرِض علينا رئاسة جمهورية و نظاما سياسيا واقتصاديا في لبنان"، مضيفا: "لن نقبل هذا البديل ما دمنا موجودين، وكأعزاء وكمقاومين سنبقى نحفظ الدماء من أجل أن نحمي لبنان ونحافظ عليه مهما طال الزمن ومهما كانت التضحيات".

المصدر: "المنار"