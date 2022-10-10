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"فرانس برس": محكمة سعودية تحكم بسجن 10 مصريين بعد محاولتهم تنظيم ندوة بذكرى حرب أكتوبر

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Globallookpress
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة سعودية قضت اليوم الاثنين بسجن 10 مصريين لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 بالرياض قبل 3 أعوام.

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ونقلت "فرانس برس" عن قريبين للمتهمين قولهم إن "محكمة سعودية قضت بسجن 10 مصريين نوبيين لمدة يصل بعضها إلى 18 عاما لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية الرياض قبل 3 أعوام".

وقال قريب للمتهمين لوكالة "فرانس برس": "أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرض له أهلنا"، بعد إدانة الرجال العشرة بتهم "تكوين جماعة بدون ترخيص" و"تشكيل جماعة إرهابية".

المصدر: "فرانس برس"

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