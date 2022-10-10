الأردن: إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على الحدود السورية

أعلن الأمن الأردني اليوم الاثنين إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة على الحدود السورية.

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وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت صباح اليوم على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة، لافتا إلى أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك عند محاوله المهربين اجتياز الحدود الأردنية ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم جميعا باتجاه الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 818 ألف حبة كبتاغون مخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري وكميه من الذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.





المصدر: "عمون"