دمشق تؤكد على حق روسيا الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها

دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر جمهورية القرم، الذي كشفت التحقيقات أن أجهزة الاستخبارات في كييف هي المسؤولة عنه.

إقرأ المزيد

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة لهذا الغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم".

وتابع المصدر: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع روسيا الاتحادية، فإنها تؤكد على حق روسيا الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي، ووضع حد للعدوان الأطلسي الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في أوروبا والعالم".

المصدر: "سانا"