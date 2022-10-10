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السيسي: الدولة المصرية تعمل دون ضوضاء

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السيسي: الدولة المصرية تعمل دون ضوضاء
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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مستقبل المصريين، مشيرا إلى أن ضياع مصر كاد يتسبب في ضياع مستقبل الجميع ، مشير إلى أن "الدولة المصرية تعمل دون ضوضاء".

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة: "البلد لو كانت راحت مكانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص".

وقال إن الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل في جميع القطاعات بما في ذلك وزارة الداخلية والدولة تتطور في جميع أركانها، مشيرا إلى أن هناك هيكلة تحدث في جميع القطاعات داخل الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل دون ضوضاء، قائلا: "لازم الشعب يعرف أن الدولة كلها بتعمل وفيه تطوير في كل جوانب الدولة ولكن احنا مش بنقول اننا بنعمل هيكلة.. وإصلاح ولكن بنعمل الدور ده".

وأكد الرئيس السيسي، أن عملية التطوير مستمرة في كافة القطاعات ولا تتوقف عند وقت محدد، موجها طلاب كلية الشرطة بالحفاظ على أنفسهم والعمل على حفظ أمن واستقرار الدولة المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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