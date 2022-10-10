بالفيديو.. حشود على مد البصر في صنعاء احتفاء بالمولد النبوي

نشر المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله- الحوثيين" العميد يحيى سريع، مقطع فيديو للحشود التي تجمعت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي.

وعلق سريع في تغريدة عبر "تويتر" على الفيديو، قائلا: "مشاهد نوعية بعدسة طائرتي رجوم وراصد المسيرتين للحشود الجماهيرية الكبرى بالعاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي 1444هـ".

مشاهد نوعية بعدسة طائرتي رجوم وراصد المسيرتين للحشود الجماهيرية الكبرى بالعاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي 1444هـ pic.twitter.com/SYfycaXPKT — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 9, 2022

وكانت الحشود تجمعت يوم السبت الماضي في الساحة المركزية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والساحات المخصصة في مختلف المحافظات للاحتفال بالمولد النبوي.

المصدر: RT