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بالفيديو.. حشود على مد البصر في صنعاء احتفاء بالمولد النبوي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. حشود على مد البصر في صنعاء احتفاء بالمولد النبوي
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله- الحوثيين" العميد يحيى سريع، مقطع فيديو للحشود التي تجمعت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي.

وعلق سريع في تغريدة عبر "تويتر" على الفيديو، قائلا: "مشاهد نوعية بعدسة طائرتي رجوم وراصد المسيرتين للحشود الجماهيرية الكبرى بالعاصمة صنعاء احتفاء بالمولد النبوي 1444هـ".

وكانت الحشود تجمعت يوم السبت الماضي في الساحة المركزية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والساحات المخصصة في مختلف المحافظات للاحتفال بالمولد النبوي.

المصدر: RT

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