غرق سفينة أبحاث موريتانية بميناء نواذيبو

أعلنت السلطات الموريتانية غرق سفينة تابعة لـ"معهد بحوث المحيطات والصيد" الحكومي فيما كانت راسية على شاطئ مدينة نواذيبو شمالي البلاد.

وقال المعهد في بيان إن السفينة انقلبت في البحر على جانبها الأيمن نتيجة دخول الماء إليها حيث كانت متوقفة على رصيف بشاطئ نواذيبو.

وأشار إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء الحادث.

ولفت إلى أن فريقا متعدد التخصصات يعكف الآن على محاولات إنقاذ السفينة، مذكرا بأنه تم اقتناؤها في عام 1997 في إطار التعاون مع اليابان.

وتعتمد السلطات الموريتانية على هذه السفينة لإنجاز الدراسات والبحوث حول وضعية الثروة البحرية، التي تتخذ على أساسها قرارات توقيف الصيد البحري واستئنافه.

وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، واحدة من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.

ويشكل قطاع الصيد موردا رئيسيا لخزينة الدولة عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات.

المصدر: وكالات