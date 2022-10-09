الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني، يوم الأحد، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: "بتاريخ 9 /10 /2022 الساعة 7.07 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة 35 دقيقة".

وأكد البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: وكالة الإعلام اللبنانية