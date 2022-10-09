الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مساء الأحد، توقيع 11 اتفاق تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر.

وشارك في الدورة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق الأحد، رفقة 16 وزيرا من حكومتها، في زيارة تستمر يومين.

وقال عبد الرحمن: "سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصا اتفاقيا، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية".

وأضاف: "سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين".

وأردف أن "تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

من جهتها أكدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن في تغريدة على "تويتر" فجر الأحد، أنهم مستمرون في بناء شراكة للمستقبل وطموح مشترك للبلدين.

Fin de ce 5ème Comité intergouvernemental de haut niveau entre la France et l'Algérie.



Quelques semaines après la visite d’@EmmanuelMacron, nous poursuivons la construction d’un partenariat d'avenir et une ambition partagée pour nos deux pays. pic.twitter.com/9EU9Nu4WMM — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 9, 2022

EN DIRECT I Pour un partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie : Déclaration de la Première ministre @Elisabeth_Borne et du Premier ministre algérien @BAbderrahmane_Ahttps://t.co/ze4ne0Oeq1 — Gouvernement (@gouvernementFR) October 9, 2022

وتوقف انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ 2017، وذلك جراء توترات في العلاقات بسبب ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية والهجرة.

وفي 27 أغسطس الماضي، توجت زيارة ماكرون إلى الجزائر بتوقيع البلدين "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" ويتضمّن 6 محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات