الجزائر.. تبون يوجّه بفتح استيراد السيارات

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات التي لم يمض على تصنيعها 3 سنوات، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها.

كما أسدى لدى ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه قبل نهاية السنة.

وحسب بيان للرئاسة فقد أسدى الرئيس تبون توجيهات وتعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات على أن يتم هذا الاستيراد بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.

كما وجه تعليمات بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

وجمدت الجزائر استيراد السيارات الجديدة منذ 2017، في أعقاب إجراءات ومشاريع لإطلاق صناعة محلية للتركيب والتجميع من جهة، وسعي الحكومة لكبح نزيف النقد الأجنبي من جهة أخرى.

وبلغ استيراد السيارات في الجزائر ذروته عام 2013 بنحو 650 ألف مركبة بفاتورة بلغت 6.4 مليارات دولار.

المصدر: واج