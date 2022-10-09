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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن ارتفاع إنتاجها من الخام

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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن ارتفاع إنتاجها من الخام
RT
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة إن الإنتاج ارتفع بواقع 4 آلاف برميل يوميا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، حين كان الإنتاج يبلغ مليونا و201 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارا و48 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 788 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و91 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و24 مليون قدم لمصانع الإسمنت.

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية

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