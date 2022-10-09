السودان.. حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينه، وبين رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكد دقلو في تصريح صحفي "عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة"، واصفا ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح أن مروجي هذه الادعاءات قصدوا إثارة الرأي العام"، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.

دقلو يؤكد عدم وجود أي خلافات بينه والسيد رئيس مجلس السيادة، واصفاً ما تم تداوله حول توسط قيادات بارزة بالإدارة الأهلية، بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة#سونا#السودانpic.twitter.com/BReGt9p5eu — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 9, 2022

وكان البرهان قد نفى خلال مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الأسابيع الماضية، عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.

المصدر: وكالات