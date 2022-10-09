السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اختناقا بعد أن تركه سائق الحافلة فيها سهوا، بمحافظة القطيف شرقي السعودية ظهر يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص قوله، إن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة وعدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وأضاف الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها لوفاة الطفل حسن.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية