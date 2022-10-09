تزامنا مع زيارة بورن.. الرئيس الجزائري يتلقى مكالمة هاتفية من ماكرون

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزامنا مع وصول رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى الجزائر.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن تبون وماكرون استعرضا العلاقات الثنائية وأعربا عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات.

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كما تطرق الرئيسان إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية التي تعقد بالجزائر، بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى الجزائر في زيارة رسمية ستدوم يومين.

وكان في استقبال بورن عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

ورافق رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في زيارتها 16 وزيرا أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها.

وتهدف الزيارة إلى بعث "زخم جديد" لمصالحة بدأها رئيسا البلدين نهاية أغسطس الماضي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية