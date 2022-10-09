العراق يعلن تسديد مستحقات الغاز بالكامل لإيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تسديد مستحقات الغاز بالكامل لإيران، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع طهران لزيادة إمدادات الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية، إن "20 مليون متر مكعب هو حجم استيراد العراق اليومي من الغاز الإيراني"، مشيرا إلى أن "حجم الاستيراد لا يسد الحاجة، خاصة وأن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز".

وأوضح أن "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الإيراني وبتنسيق عال من أجل زيادة إطلاقات الغاز، استعدادا لمنظومة الأحمال الشتوية ورفع معدلات الانتاج".

وصرح أحمد موسى بأن "وفدا سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم خاصة بعد سداد العراق المستحقات مع الجانب الإيراني".

وأضاف "لا توجد أي ديون للجانب الايراني بشأن مستحقات الغاز المورد"، لافتا إلى أن "عدم إقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة إلى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للأشهر المتبقية من السنة".

وأشار إلى أن "ما ينتج حاليا حتى في ظل نقص الغاز هو كاف لساعات تجهيز الكهرباء، لاسيما وأن العراق يمر بفترة اعتدال الموسم"، منوها بأن "ذروة الاحمال الشتوية قد تصل إلى 55 مليون متر مكعب من الغاز لتغطية ساعات التجهيز".

وأكد أن "وزارة النفط أوعزت في نهاية العام المقبل بسد النقص الحاصل من الغاز وتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود الخام لتشغيل المحطات".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية